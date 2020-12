【KTSF】

聯邦通訊委員會(FCC)周四宣布,開始相關的程序,撤回中國電信公司在美國的營業許可。

FCC說多個政府機構都贊成這樣做,因為有國家安全的嚴重憂慮,當局擔心中國電信會不得不按照中國政府的要求提供情報及通訊信息。

中電信在美國已經經營20年,對FCC周四的決定暫時未有評論。

FCC在今年4月已經表示,考慮到國家安全理由,FCC會關閉3間受中國政府控制的通訊公司在美國的營運,3間公司分別是中電信、中聯通、太平洋網絡及其子公司ComNet。

