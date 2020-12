英國研究指新型肺炎病情或與基因有關

【有線新聞】

感染新型冠狀病毒的人有些病情會很嚴重,但亦有人可能完全沒有症狀,英國有研究發現病情可能與多個人類基因有關。

蘇格蘭愛丁堡大學研究了英國逾2,700名感染新型肺炎後要接受深切治療的病人,按基因遺傳條件篩選了當中2,200多人。

結果在他們的基因研究中,發現病情主要與這5組基因可能有關連。

當中干擾素受體2基因IFNAR2及寡腺苷酸合成酶基因OAS,都與免疫系統的先天抗病毒能力有關。

IFNAR2控制產生的受體可減低病情變嚴重的機會,OAS則有降解RNA的作用,以抵銷病毒攻擊。

另外3組基因則與肺部發炎的情況有關,二肽基肽酶基因DPP9的變化,過去的研究指此基因與特發性肺纖維化有關。

CCR2趨化因子受體基因及TYK2酪胺酸激酶2的基因,都與病情嚴重性呈反比。

研究認為針對這些基因組可望提供治療新型肺炎的方向,研究結果已於《自然》期刊發表。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。