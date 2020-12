國會參眾兩院通過臨時撥款開支決議案

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院先後表決通過臨時撥款開支決議案,特朗普總統簽署生效之後,就可以避免聯邦政府在周五晚午夜停擺。

國會眾議院幾天前表決通過為期一星期的臨時撥款開支決議案,參議院周五也以口頭方式表決一致通過這項決議案,經特朗普總統簽署之後,聯邦政府就可以維持運作到下星期五。

整項聯邦撥款開支法案裡面,還附加有迫切需要談判、由兩黨提出的新一輪疫情紓困方案,這紓困方案總值大約9千億元,當中可能不包含直接派錢,但就會撥款救助小商業、醫療業者和學校等,而最大分歧在於如何救助州的問題上。

現時府會之間的談判分歧仍然大,尤其在救助的規模總額,以及如何救助失業人士方面,特朗普政府主張一次過直接向成年人派600元,及兒童派500元,但就不再有先前的每週600元失業紓困金。

國會兩院的民主黨領袖認為,這個主張不能接受,參議院一個由溫和派組成的兩黨小組,正自尋求在9080億元的新一輪紓困方案中,撥款發放每週300元失業紓困金,由本月底至明年4月初。

有不少經濟學者指,一次過派錢取代每週失業紓困金,對失業人士的幫助不大,而失業紓困金能加快經濟復甦,比如之前每週600元失業紓困金措施,就是推動春夏季的經濟加快復甦的關鍵因素,這筆失業紓困金在7月已經到期。

眾議院已經休會幾天,眾議長普洛西認為,紓困救助談判有可能拖到聖誕節過後,而新一屆國會將於1月3日就職。

