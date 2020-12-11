國會參眾兩院通過臨時撥款開支決議案

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院先後表決通過臨時撥款開支決議案，特朗普總統簽署生效之後，就可以避免聯邦政府在周五晚午夜停擺。

國會眾議院幾天前表決通過為期一星期的臨時撥款開支決議案，參議院周五也以口頭方式表決一致通過這項決議案，經特朗普總統簽署之後，聯邦政府就可以維持運作到下星期五。

整項聯邦撥款開支法案裡面，還附加有迫切需要談判、由兩黨提出的新一輪疫情紓困方案，這紓困方案總值大約9千億元，當中可能不包含直接派錢，但就會撥款救助小商業、醫療業者和學校等，而最大分歧在於如何救助州的問題上。

現時府會之間的談判分歧仍然大，尤其在救助的規模總額，以及如何救助失業人士方面，特朗普政府主張一次過直接向成年人派600元，及兒童派500元，但就不再有先前的每週600元失業紓困金。

國會兩院的民主黨領袖認為，這個主張不能接受，參議院一個由溫和派組成的兩黨小組，正自尋求在9080億元的新一輪紓困方案中，撥款發放每週300元失業紓困金，由本月底至明年4月初。

有不少經濟學者指，一次過派錢取代每週失業紓困金，對失業人士的幫助不大，而失業紓困金能加快經濟復甦，比如之前每週600元失業紓困金措施，就是推動春夏季的經濟加快復甦的關鍵因素，這筆失業紓困金在7月已經到期。

眾議院已經休會幾天，眾議長普洛西認為，紓困救助談判有可能拖到聖誕節過後，而新一屆國會將於1月3日就職。

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