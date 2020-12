【KTSF】

中國航空業防疫有新招中國民航局建議,來往於疫情嚴重地區航班的空服員,在機上包尿布,以避免需要上廁所。

中國民航局上個月針對在機場以及飛機上的防疫措施發布運輸航空公司和機場疫情防控技術指南,當中在個人防護用品當中加入了一次性的紙尿片引發熱議。

由於廁所可能成為飛機上細菌最多的地方之一,民航局建議空服員穿紙尿片,盡可能不要使用廁所,以免交叉感染。

不過這項指南並未規定所有空服人員都要使用尿布,而是服務於疫情嚴重地區的航班才有這項建議。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。