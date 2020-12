新冠疫苗即將施打 加州就業市場會否好轉

【KTSF】

隨著當局進一步收緊居家令,加州的失業人口也出現明顯增加,隨著疫苗即將施打,就業市場前景究竟如何?

根據周四公布的失業數據,全國首次申領失業金人數增加85萬3千人,其中加州失業人數明顯增加,首次申領失業金的人激增接近17萬8千人,比上一次公布的多了4萬7千人。

灣區實施第二波居家令以來,失業衝擊也立即顯現,甚至有人二度因居家令失業。

美學家Jamie Fiero說:「非常失望,而且倍感壓力,他們告訴我4月7日回去,但我等到9月10日才能上班,現在我寄望1月。」

隨著疫苗即將上市,就業情況是否會隨之改善?前加州就業發展局(EDD)官員認為,短期內失業人數仍會居高不下。

加州前EDD主任Michael Bernick說:「在疫苗之前,我看不到重大聘僱上升。」

灣區預計下星期就會收到疫苗並針對優先族群施打,不過專家認為,就業市場在明年春天之前仍會持續低迷。

Bernick說:「要等到明年2、3月,加州大部分勞動力都施打,即使到時也是約3分之1。」

因此就業市場要回春,可能都要等到明年5、6月,屆時多數的勞動力都免疫,經濟才能迅速恢復,這也讓失業人士對未來充滿憂慮,面對房租、生活開支以及聖誕節將至的種種需求,26歲的Jamie只能將希望寄託於疫苗的盡快普及。

