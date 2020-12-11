新冠疫苗即將施打 加州就業市場會否好轉

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隨著當局進一步收緊居家令，加州的失業人口也出現明顯增加，隨著疫苗即將施打，就業市場前景究竟如何？

根據周四公布的失業數據，全國首次申領失業金人數增加85萬3千人，其中加州失業人數明顯增加，首次申領失業金的人激增接近17萬8千人，比上一次公布的多了4萬7千人。

灣區實施第二波居家令以來，失業衝擊也立即顯現，甚至有人二度因居家令失業。

美學家Jamie Fiero說：「非常失望，而且倍感壓力，他們告訴我4月7日回去，但我等到9月10日才能上班，現在我寄望1月。」

隨著疫苗即將上市，就業情況是否會隨之改善？前加州就業發展局（EDD）官員認為，短期內失業人數仍會居高不下。

加州前EDD主任Michael Bernick說：「在疫苗之前，我看不到重大聘僱上升。」

灣區預計下星期就會收到疫苗並針對優先族群施打，不過專家認為，就業市場在明年春天之前仍會持續低迷。

Bernick說：「要等到明年2、3月，加州大部分勞動力都施打，即使到時也是約3分之1。」

因此就業市場要回春，可能都要等到明年5、6月，屆時多數的勞動力都免疫，經濟才能迅速恢復，這也讓失業人士對未來充滿憂慮，面對房租、生活開支以及聖誕節將至的種種需求，26歲的Jamie只能將希望寄託於疫苗的盡快普及。

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