加州周五增3.5萬新症 餐廳員工示威抗議新居家令

【KTSF】

加州周五增加3萬5千多宗新症,再創單日新高,兩星期確診率9.7%,灣區醫院現時只有16.7%可使用的深切治療部病床,有餐廳員工周五上街示威,不滿灣區的新居家令。

舊金山(三藩市)有餐廳員工周五走到市府大樓門外示威,抗議市府再次要求他們關閉堂食,又要求官員資助失業的店員。

有員工表示,市府規例一時開一時關,令他們難以適應,尤其是損失節日假期生意,舊金山的餐廳現時只可提供外賣。

東灣Contra Costa縣Danville市,有餐廳甚至違反居家令,Kick n Mule餐廳被警方發出4次警告,票控了250元,仍繼續提供戶外用餐。

有顧客支持該餐廳的做法,不希望他們倒閉,市中心都有民眾集會要求重開戶外堂食,指他們是屬於必要服務。

有餐廳老闆就表示,如果不做堂食,根本無法交租,因此寧願被票控都不願倒閉。

市內有其他被警告的餐廳都計劃下星期違反居家令,重開戶外用餐。

Danville市過去兩星期大增157宗確診個案,市府規定如果商店經多次警告都不肯遵守居家令,最多可被罰款1000元,甚至可能停牌,Contra Costa縣府打算增加罰款金額至一萬元。

另外,周五是Lady of Guadalupe瓜達露佩聖母日,每年在東聖荷西都會有慶節活動,吸引過萬人上街慶祝,但今年因為疫情要取消。

Santa Clara縣公共衛生部門和宗教組織呼籲大家留在家中通過網上慶祝,不要出街聚會,他們又會設流動設施,讓民眾如果可以留在車廂內Drive-thru安全也慶祝。

Santa Clara縣的深切治療部可使用的病床數目只剩43張,即是12%。

北灣Sonoma縣宣佈將會周五晚午夜過後加入灣區5個縣實行的新居家令,關閉餐廳堂食,酒莊都要停開,該縣現時只有12%可使用的深切治療部病床,總確診個案14,168宗。

加州預期接收到37.5萬支疫苗,其中灣區將會分配到6.8萬支疫苗,當中疫情最嚴重的Santa Clara縣將會獲分配最多疫苗,一共1.75萬支,其次是Alameda縣1.36萬多支,舊金山1.2萬多支。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。