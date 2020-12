CA Notify手機應用程式啟動 民眾可查看曾否接觸確診者（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州周四開始推行CA Notify手機應用程式,利用手機藍芽,通知大家有無接觸過新型肺炎確診患者。

iPhone手機用戶只需要去Settings(設定),然後下拉至”Exposure Notification”(暴露通知)一欄,選擇自己所在的國家地區之後,點擊”開啟”通知就完成過程,Android手機用戶就要下載程式。

確診者可以透過這個程式,自願申報自己的檢測結果,如果你曾與這名申報確診的用戶,在6英尺內至少15分鐘,你的手機就會發出匿名警告,通知你曾接觸的人已經確診,以及下一步應該怎樣做。

這個程式不會透露用戶的身份或跟蹤位置,也不會傳送和儲存用戶資料。

奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf周四開啟了程式,也呼籲大家馬上下載使用,有民眾認為這是個好主意,手機是個好途徑知道感染源頭,也有人認為雖然擔心私隱問題,但公眾健康比較重要。

