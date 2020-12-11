CA Notify手機應用程式啟動 民眾可查看曾否接觸確診者（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

加州周四開始推行CA Notify手機應用程式，利用手機藍芽，通知大家有無接觸過新型肺炎確診患者。

iPhone手機用戶只需要去Settings（設定），然後下拉至”Exposure Notification”（暴露通知）一欄，選擇自己所在的國家地區之後，點擊”開啟”通知就完成過程，Android手機用戶就要下載程式。

確診者可以透過這個程式，自願申報自己的檢測結果，如果你曾與這名申報確診的用戶，在6英尺內至少15分鐘，你的手機就會發出匿名警告，通知你曾接觸的人已經確診，以及下一步應該怎樣做。

這個程式不會透露用戶的身份或跟蹤位置，也不會傳送和儲存用戶資料。

奧克蘭（屋崙）市長Libby Schaaf周四開啟了程式，也呼籲大家馬上下載使用，有民眾認為這是個好主意，手機是個好途徑知道感染源頭，也有人認為雖然擔心私隱問題，但公眾健康比較重要。

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