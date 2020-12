彭博駐北京記者涉危害國家安全被捕

【有線新聞】

彭博通訊社一名駐北京女記者被當局以涉嫌危害國家安全拘捕,彭博指非常關注事件,總編輯強調不會改變報道中國新聞的方式。

彭博新聞報道,員工范若伊最後一次跟編輯聯絡是周一上午11時半,其後被便衣公安由寓所押走。在她失去聯絡的數日,彭博多次向中國政府和中國駐美大使館查詢。

到周四接獲通知,指范若伊涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動,被國安機關逮捕,目前正在接受調查,當局已經通知其家人,強調其合法權利得到充分保障,中國外交部亦證實事件。彭博指非常關注其情況,將會全力支援。

范若伊本身是中國公民,2017年開始為彭博工作,根據內地規定,中國公民只能擔任外國新聞機構新聞助理,不得進行獨立報道。

范若伊在Twitter簡介,稱為彭博採訪全球商業新聞,上月有參與報道螞蟻集團上市觸礁,提到「螞蟻明年再上市可能性越來越低」。

中國今年3月為了反制美國將中國媒體列為「外國使團」,已經驅逐多名為美國傳媒工作的記者;今年8月以涉嫌從事危害國家安全活動,拘留中國環球電視網的澳洲籍記者成蕾。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。