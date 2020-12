【有線新聞】

美國正副總統當選人拜登及賀錦麗,獲《時代》雜誌選為本年度風雲人物。

《時代》雜誌總編讚揚兩人改變美國,展示同理心比分化更強大,在世界重創之時帶來治癒的願景。

全球今年面對多重危機,而美國是最多新型肺炎確診病例的國家,更遇上反種族歧視示威風波及史上其中一場最具話題的大選。拜登和賀錦麗未來四年將要面對抗疫、復蘇經濟和團結人民等艱鉅挑戰。

《時代》雜誌以往曾選出多名美國總統為風雲人物,但今年是首次有正副總統同時獲選。

