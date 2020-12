拜登與團隊亮相 戴琦強調會為美國爭取貿易權益

【有線新聞】

美國總統當選人拜登,與多名新提名及委任的幕僚、內閣官員同台亮相。獲提名為貿易代表的戴琦強調會在貿易上為美國爭取權益,又指貿易可帶來機遇。

獲新一輪提名及委任的人選逐一上台感謝拜登及副手賀錦麗。父母來自台灣的戴琦回憶起自己一家如何歸化及入籍美國,還有後來與一名印裔同僚為美國在世貿爭取權益,與中國在貿易爭端中對壘。

戴琦表示:「我們舉牌時心裡充滿了驕傲,表明我們代表美國申訴。兩位移民之女代表為國效力及奮鬥,代表對我倆的家打開希望與機遇之門的國家。貿易有如我們任何本土或外交政策,本身並非一個終點,而是為大家創造更多希望和機遇的方式,只有每個美國人的人性和自尊,還有所有皆在其中心才能成功。」

她與多名閣員的提名均要先在國會通過才可就職。

拜登提到,戴琦將成為首位亞裔及少數族裔女性出任貿易代表,強調貿易是重建國家的重要支柱,指戴琦將密切與國安、外交團隊合作。

至於曾任國安顧問的蘇珊賴斯,將出任白宮內政委員會主席,職務不用經國會確認。

