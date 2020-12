灣區醫院深切治療部可使用病床下跌至17.8%（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區醫院的深切治療部可使用的病床數目周四下跌至17.8%。

其中Santa Clara縣已經跌至只剩10%,即是大約45張深治療部病床,該縣周四再增加1050宗新症,San Mateo縣只剩9%可使用的深切治療部病床,舊金山就有28%,Marin縣有11%,Contra Costa縣20%。

現時北加州地區的深切治療部病床數目最多,仍然有30.3%可使用,其他地區包括南加州、中谷,以及Greater Sacramento,都已經跌穿15%,必須實行新居家令。

全州確診住院人數現時有12,477人,當中有2,710人是深切治療部病人,比周三多了83人。

加州周四多近3萬宗新症,以及多220人死亡,兩星期確診率是9%,全加州醫院的深切治療部病床只剩9.9%可使用。

