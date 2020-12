【KTSF】

灣區最近十分乾旱,而這個週末有望會下雨。

國家氣象局表示,兩股冷鋒會相繼抵達灣區,帶來降雨,預測星期五黃昏北灣會開始下雨,到了深夜,雨帶會南下至舊金山以及南灣一帶。

星期六早上有機會下驟雨,另一股冷鋒星期六深夜抵達,預測星期六到星期日也有機會下雨,不過,氣象局表示週末的雨勢不會很大。

