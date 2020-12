【有線新聞】

香港前立法會議員梁頌恆到美國尋求政治庇護,他說出獄後被人跟蹤,產生離開香港的念頭,期望成立海外影子議會,協助港人尋求庇護和游說外國金融制裁香港。

協助港人在海外尋求庇護的組織表示,青年新政前立法會議員梁頌恆到美國尋求庇護。

由流亡海外的黃台仰、梁繼平等人成立的組織避風驛,在Facebook指早前接獲梁頌恆通知,在上月30日已離開香港,前往美國華盛頓,引述他指因政治見解遭到報復及打壓。

梁頌恆決定在美國尋求庇護,避風驛指梁頌恆現時身體無恙,起居飲食得到基本照應。梁頌恆發聲明與香港的家人斷絕關係,並辭去青年新政一切職務,從此言行與他們無關,他明早會在網上開記者會交代情況。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。