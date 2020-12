【有線新聞】

美國國務卿蓬佩奧在演說中質疑中國正滲透美國的高等學府,收買這些機構,有如投毒,向美國人「洗腦」。

蓬佩奧在佐治亞理工學院演說時,批評中共以金錢資助等手段滲透美國的高等學府,令校方及學者對中方的竊取及情報刺探視而不見、充耳不聞。

他又以學院的中國學者王飛凌的經歷為例,聲稱他曾在中國遭秘密扣押兩周及盤問,認為可威嚇或招攬他,美方施壓後才放人。

蓬佩奧又指下一任總統,以至未來數任總統都會感覺到及認清中共威脅所帶來的挑戰。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。