台灣宜蘭對開海域發生6.7級地震,香港天文台接獲超過10名市民報告感到震動,持續數十秒。

台北有大廈外牆剝落,石塊跌落行人路,警員拉起封鎖線並派人清理。中天新聞台做直播期間,攝影機和台上的擴音器亦搖晃,震動持續約半分鐘。

事發在晚上9時許,震央位於宜蘭以東27公里海域,震源深度76.8公里,其後再有最少一次餘震,台中、花蓮和高雄等地都有震感,桃園機場捷運已經停駛。

