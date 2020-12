【KTSF】

舊金山日落區發生入屋盜竊案,案發時一個80多歲的亞裔婆婆在家裡。

警方資料顯示,案發地點位於28 Avenue 1400號地段,介乎Judah街和Kirkham街之間,周二上午11點左右,3名非洲裔男子闖進住宅裡,當時一個87歲的婆婆在家裡,匪徒搶走珠寶首飾、一個夾萬和其他財物,得手後乘坐一輛房車逃走。

警方表示,發生盜竊案的住宅還有另外3名亞裔事主,不過案發時他們不在家。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。