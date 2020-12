【KTSF】

舊金山(三藩市)Mission Terrace區周三早上發生持槍入屋搶劫案。

根據Citizen的報導,周四將近中午,警方接報到Francis街夾Alemany大道調查一宗入屋搶劫案,警方證實,初步調查顯示,案中有兩名非洲裔匪徒。

警方表示未清楚事主的族裔背景,但警方派了一名會講廣東話的警員到現場,協助事主或者目擊者。

