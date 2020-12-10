舊金山華埠花園角再舉行大型檢測 近日有散房戶確診（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府周三第三度在華埠花園角舉行大型檢測，過去兩次一共做了超過800次檢測，雖然全部結果呈陰性，但並不代表華埠沒有人染疫，近一個月華埠增加了26宗確診，當中最少6宗是散房居民。

不到中午12時，長長的人龍由花園角，排到華盛頓街，下午1時，人龍一度延伸到Kearny街，這些都是沒有預約，臨時前來做檢測的市民。

前來檢測的黃女士說：「今日排隊來做檢查，（為什麼想做檢測？）看看有沒有病毒，（擔不擔心呢？）早上戴口罩，出入都戴口罩。」

朱先生說：「預防，想身體健康，（你有沒有擔心，這陣子疫情比較嚴重）我就不是太緊張。」

比起以往的兩次檢測，周三多了不少非華裔的市民前來做檢測，在短短的5小時內，市府一共做了434個檢測。

舊金山市府經濟及勞動力發展辦公室陳嘉霖（Francis Chan）說：「疫情急速上升，社區的需求在短時間內提高了，我們亦明白需要地區的方便性，還有語言及社區合作性來說，我們在很短時間內安排了今次第三次華埠測試。」

過去兩次一共做了超過820個檢測，結果全部呈陰性，不過這並不代表華埠完全免疫，根據市府的數據顯示，華埠累計有104宗個案，過去一個月就新增了26宗確診。

本台收到消息指，近日的新增個案當中，6宗是住在散房的居民，他們分別來自五座大廈。

東華醫院是市府的社區合作夥伴，為了保護病人的私隱，醫院只證實近日的確有散房居民確診。

東華醫院業務發展總監任高子娜（Gina Yam）說：「近這一兩個星期，華埠確實是多了個案，其實市府方面都會第一時間通知我們東華醫院，還有幾個醫療機構，去跟進散房個案，我們當然是想盡量在24至48小時內通知住戶，幫他們做檢測。」

東華醫院透露，為了做好追蹤確診者的密切接觸者，院方成立一個團隊，上門與確診者聯絡，了解他們的需要，並上門為一些行動不便的人做檢測。

雖然是多了散房戶確診，但東華醫院表示，暫時沒有出現大規模感染的情況。

任高子娜說：「暫時很幸運未有這個情況，都是要靠大家一起合作，去盡快找到第二個個案，因為如果我們很快將第一個及第二個個案隔離，就可以防止爆發。」

為了鼓勵市民多做檢測，市府正計劃未來連續4個星期，每星期一次會在華埠設置檢測站，確實的地點在哪仍然未定。

陳嘉霖說：「我們每一次都經歷很多來測試的人士，並不是一定住在華埠或是在華埠工作，甚至住再遠一點，不一定住在舊金山，都會因為華埠有測試過來，一是有信心，亦有幫他們解決語言問題的人，或社區夥伴在此。」

市府表示，稍後會公布設置檢測站的詳情。

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