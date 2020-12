舊金山華埠花園角再舉行大型檢測 近日有散房戶確診（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山市府周三第三度在華埠花園角舉行大型檢測,過去兩次一共做了超過800次檢測,雖然全部結果呈陰性,但並不代表華埠沒有人染疫,近一個月華埠增加了26宗確診,當中最少6宗是散房居民。

不到中午12時,長長的人龍由花園角,排到華盛頓街,下午1時,人龍一度延伸到Kearny街,這些都是沒有預約,臨時前來做檢測的市民。

前來檢測的黃女士說:「今日排隊來做檢查,(為什麼想做檢測?)看看有沒有病毒,(擔不擔心呢?)早上戴口罩,出入都戴口罩。」

朱先生說:「預防,想身體健康,(你有沒有擔心,這陣子疫情比較嚴重)我就不是太緊張。」

比起以往的兩次檢測,周三多了不少非華裔的市民前來做檢測,在短短的5小時內,市府一共做了434個檢測。

舊金山市府經濟及勞動力發展辦公室陳嘉霖(Francis Chan)說:「疫情急速上升,社區的需求在短時間內提高了,我們亦明白需要地區的方便性,還有語言及社區合作性來說,我們在很短時間內安排了今次第三次華埠測試。」

過去兩次一共做了超過820個檢測,結果全部呈陰性,不過這並不代表華埠完全免疫,根據市府的數據顯示,華埠累計有104宗個案,過去一個月就新增了26宗確診。

本台收到消息指,近日的新增個案當中,6宗是住在散房的居民,他們分別來自五座大廈。

東華醫院是市府的社區合作夥伴,為了保護病人的私隱,醫院只證實近日的確有散房居民確診。

東華醫院業務發展總監任高子娜(Gina Yam)說:「近這一兩個星期,華埠確實是多了個案,其實市府方面都會第一時間通知我們東華醫院,還有幾個醫療機構,去跟進散房個案,我們當然是想盡量在24至48小時內通知住戶,幫他們做檢測。」

東華醫院透露,為了做好追蹤確診者的密切接觸者,院方成立一個團隊,上門與確診者聯絡,了解他們的需要,並上門為一些行動不便的人做檢測。

雖然是多了散房戶確診,但東華醫院表示,暫時沒有出現大規模感染的情況。

任高子娜說:「暫時很幸運未有這個情況,都是要靠大家一起合作,去盡快找到第二個個案,因為如果我們很快將第一個及第二個個案隔離,就可以防止爆發。」

為了鼓勵市民多做檢測,市府正計劃未來連續4個星期,每星期一次會在華埠設置檢測站,確實的地點在哪仍然未定。

陳嘉霖說:「我們每一次都經歷很多來測試的人士,並不是一定住在華埠或是在華埠工作,甚至住再遠一點,不一定住在舊金山,都會因為華埠有測試過來,一是有信心,亦有幫他們解決語言問題的人,或社區夥伴在此。」

市府表示,稍後會公布設置檢測站的詳情。

