Santa Clara縣3間醫院加護病床全滿（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣疫情持續惡化,該縣的加護病房(ICU)病床已經達到飽和程度,有3間醫院ICU病床全滿。

該縣所有醫院加護病房病床,加起來只剩下31張床,其中聖荷西Regional Medical Center、O’Connor醫院、Gilroy的St. Louis醫院已經沒有空床,該縣有403人因為新型肺炎住院,包括10名兒童。

Santa Clara縣首席發言人Todd Naffziger說:「如果數字持續上升,情況非常不樂觀,剩下的15%加護病床也將告罄,在完全失控前要立即解決。」

在疫苗方面,Santa Clara縣15日將會有首批疫苗。

Naffziger說:「Santa Clara縣期待輝瑞17,550支疫苗,將根據州及聯邦指示,先給醫護人員及長期照護中心員工及病患優先施打。」

周三衛生單位公布更詳細接種疫苗的優先順序,光是醫療單位就分3層級施打,診所、實驗室工作人員、牙醫及藥房員工是最後一批接種疫苗,不過由於疫苗需要兩劑,因此首批接受施打者只有8千多人,不過等到Moderna疫苗到位後,該縣將會有56,000多支疫苗。

Santa Clara縣衛生總監公布該縣族裔感染新冠肺炎的比例,該縣25.8%的拉美裔,感染率超過50%。

35.5%亞裔,感染率13.8%,但是死亡率有24.3%,該縣32%白人族群,新型肺炎死亡率卻高達32.8%,引起官員的注意。

衛生總監Sara Cody解釋,大部分是發生在長期照護中心。

Cody說,如果大規模接種疫苗,疫情將可受控,將會有超70%的民眾免疫,在疫苗普及化之前,官員只能呼籲民眾切實遵守居家令。

不過這一波新的居家令,再度引發小商業反彈,Santa Clara縣最新的居家令,餐館只准外賣,個人護理像是美髮修甲一律關閉,健身房游泳池只准戶外開放,零售業商場賣場等限制可容納人數的20%。

在周三的新冠疫情例行簡報,有網友留言,允許商場持續開放,卻要小商業關門並不公平。

另外前往Santa Clara縣的外地民眾必須要進行隔離,有網友在社交媒體留言,原本只是要在該縣作一個休閒短途旅行,由於居家令,他的預訂自動被取消,該縣規定任何交通工具從150英里外地方進入Santa Clara縣的人,都必須隔離14天,醫護人員例外。

Naffziger說:「此時他們不能接受外州來的非必要旅行,除非該預訂包括所需的隔離期,並且確定人將在該旅館或住宿中隔離,直到隔離期滿,這是我們過去從沒有的重大改變。」

