Santa Clara縣3間醫院加護病床全滿（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣疫情持續惡化，該縣的加護病房（ICU）病床已經達到飽和程度，有3間醫院ICU病床全滿。

該縣所有醫院加護病房病床，加起來只剩下31張床，其中聖荷西Regional Medical Center、O’Connor醫院、Gilroy的St. Louis醫院已經沒有空床，該縣有403人因為新型肺炎住院，包括10名兒童。

Santa Clara縣首席發言人Todd Naffziger說：「如果數字持續上升，情況非常不樂觀，剩下的15%加護病床也將告罄，在完全失控前要立即解決。」

在疫苗方面，Santa Clara縣15日將會有首批疫苗。

Naffziger說：「Santa Clara縣期待輝瑞17,550支疫苗，將根據州及聯邦指示，先給醫護人員及長期照護中心員工及病患優先施打。」

周三衛生單位公布更詳細接種疫苗的優先順序，光是醫療單位就分3層級施打，診所、實驗室工作人員、牙醫及藥房員工是最後一批接種疫苗，不過由於疫苗需要兩劑，因此首批接受施打者只有8千多人，不過等到Moderna疫苗到位後，該縣將會有56,000多支疫苗。

Santa Clara縣衛生總監公布該縣族裔感染新冠肺炎的比例，該縣25.8%的拉美裔，感染率超過50%。

35.5%亞裔，感染率13.8%，但是死亡率有24.3%，該縣32%白人族群，新型肺炎死亡率卻高達32.8%，引起官員的注意。

衛生總監Sara Cody解釋，大部分是發生在長期照護中心。

Cody說，如果大規模接種疫苗，疫情將可受控，將會有超70%的民眾免疫，在疫苗普及化之前，官員只能呼籲民眾切實遵守居家令。

不過這一波新的居家令，再度引發小商業反彈，Santa Clara縣最新的居家令，餐館只准外賣，個人護理像是美髮修甲一律關閉，健身房游泳池只准戶外開放，零售業商場賣場等限制可容納人數的20%。

在周三的新冠疫情例行簡報，有網友留言，允許商場持續開放，卻要小商業關門並不公平。

另外前往Santa Clara縣的外地民眾必須要進行隔離，有網友在社交媒體留言，原本只是要在該縣作一個休閒短途旅行，由於居家令，他的預訂自動被取消，該縣規定任何交通工具從150英里外地方進入Santa Clara縣的人，都必須隔離14天，醫護人員例外。

Naffziger說：「此時他們不能接受外州來的非必要旅行，除非該預訂包括所需的隔離期，並且確定人將在該旅館或住宿中隔離，直到隔離期滿，這是我們過去從沒有的重大改變。」

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