San Mateo縣下周獲首批新冠疫苗 醫護首先接種（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣下星期將獲得首批新型肺炎疫苗，預計到了年底，縣內將有2萬多名醫護人員可以接種疫苗，衛生官員又強調，San Mateo縣遲早會實施新的居家令。

San Mateo縣衛生局長Louise Rogers周二向縣參議會匯報疫情時表示，San Mateo縣處於紫色級別，並實施州府相關的限制，雖然該縣並沒有跟從灣區其他5個縣提早實行更嚴格的居家令，但Rogers表示是遲早的事。

Rogers說：「我們遵從州制定的15% ICU病床作為臨界點，但我知道新居家令的實行只是時間的問題。」

州長紐森上星期宣布，如果整個灣區的ICU病床可使用率低於15%，就要實施更嚴格的居家令，San Mateo縣累計有16,000多宗新型肺炎個案，目前有88人住院，確診率是3.4%。

衛生局長指出，縣內白人感染的數字增長最快，其中以20歲至39歲年輕人為主，她表示，室內家庭聚會是傳播病毒的主要途徑。

周三縣網站資料顯示，全縣有10張ICU病床可供使用，佔總數13%。

疫苗方面，衛生局表示，下星期會得到首批少於6千劑疫苗，預計到了月底會得到更多疫苗，到時全縣約24,000名醫護人員可以接種疫苗。

另外，縣參議會一致通過動用800萬聯邦新冠病毒撥款，購買位於半月灣South Cabrillo Highway 230號的Coastside Inn旅館，作為無家可歸者的臨時住所。

縣府計劃與一個非牟利機構合作推行試行計劃，未來幾個星期安置少數的無家可歸者在這裡居住。

有居民向縣參議會反映，擔心這個臨時住所接近民居，而當地市府並沒有足夠的交通以及醫療配套計劃。

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