San Mateo縣下周獲首批新冠疫苗 醫護首先接種（視頻）

中半島San Mateo縣下星期將獲得首批新型肺炎疫苗,預計到了年底,縣內將有2萬多名醫護人員可以接種疫苗,衛生官員又強調,San Mateo縣遲早會實施新的居家令。

San Mateo縣衛生局長Louise Rogers周二向縣參議會匯報疫情時表示,San Mateo縣處於紫色級別,並實施州府相關的限制,雖然該縣並沒有跟從灣區其他5個縣提早實行更嚴格的居家令,但Rogers表示是遲早的事。

Rogers說:「我們遵從州制定的15% ICU病床作為臨界點,但我知道新居家令的實行只是時間的問題。」

州長紐森上星期宣布,如果整個灣區的ICU病床可使用率低於15%,就要實施更嚴格的居家令,San Mateo縣累計有16,000多宗新型肺炎個案,目前有88人住院,確診率是3.4%。

衛生局長指出,縣內白人感染的數字增長最快,其中以20歲至39歲年輕人為主,她表示,室內家庭聚會是傳播病毒的主要途徑。

周三縣網站資料顯示,全縣有10張ICU病床可供使用,佔總數13%。

疫苗方面,衛生局表示,下星期會得到首批少於6千劑疫苗,預計到了月底會得到更多疫苗,到時全縣約24,000名醫護人員可以接種疫苗。

另外,縣參議會一致通過動用800萬聯邦新冠病毒撥款,購買位於半月灣South Cabrillo Highway 230號的Coastside Inn旅館,作為無家可歸者的臨時住所。

縣府計劃與一個非牟利機構合作推行試行計劃,未來幾個星期安置少數的無家可歸者在這裡居住。

有居民向縣參議會反映,擔心這個臨時住所接近民居,而當地市府並沒有足夠的交通以及醫療配套計劃。

