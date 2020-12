俄亥俄州非裔男子在家門口被縣警槍殺

【KTSF 江良慧報導】

美國再發生執法人員槍殺非洲裔的事件,俄亥俄州Columbus市一個23歲非洲裔男人,上星期在家門口被一名縣警槍殺,當地法醫官判定他的死是兇殺。

Casey Goodson是在剛要步入自己家的時候,被一名縣警開槍殺死,他家人的律師說,他從牙醫診所回家,手中帶著從Subway買給家人吃的麵包。

Goodson的母親Tamala Payne說:「Casey是在入屋時遭處決,他身體跌進屋內,連同三文治,還有子彈洞。」

上星期五開槍擊斃23歲Casey,是Franklin縣警局有17年經驗的資深縣警Jason Meade。

Columbus警方表示,Meade當時的身份是美國法警逃犯特遣隊隊員,他報告說看到有持槍的男人,法警部門說,該男人向縣警揮動手槍,Columbus警方報告指,之後雙方曾經有對話,然後縣警就開槍。

驗屍報告顯示,Goodson上身多處槍傷是致死原因,而Goodson是合法持有手槍。

警方說,開槍事件沒有目擊證人,也沒有隨身攝錄的片段,因為Franklin縣警的特遣隊隊員,沒有獲發隨身攝錄機。

Columbus的緊急事件應對小組和辛辛那提的FBI辦事處,已經就開槍事件展開調查。

Franklin縣警局長Dallas Baldwin說:「我們的願望是展開透明、全面和公平的調查。」

家屬律師說Goodson沒有案底,也沒有被警方通緝。

Payne說:「我兒子被謀殺了,沒有其他藉口,他應得到公道。」

