俄亥俄州非裔男子在家門口被縣警槍殺

【KTSF 江良慧報導】

美國再發生執法人員槍殺非洲裔的事件，俄亥俄州Columbus市一個23歲非洲裔男人，上星期在家門口被一名縣警槍殺，當地法醫官判定他的死是兇殺。

Casey Goodson是在剛要步入自己家的時候，被一名縣警開槍殺死，他家人的律師說，他從牙醫診所回家，手中帶著從Subway買給家人吃的麵包。

Goodson的母親Tamala Payne說：「Casey是在入屋時遭處決，他身體跌進屋內，連同三文治，還有子彈洞。」

上星期五開槍擊斃23歲Casey，是Franklin縣警局有17年經驗的資深縣警Jason Meade。

Columbus警方表示，Meade當時的身份是美國法警逃犯特遣隊隊員，他報告說看到有持槍的男人，法警部門說，該男人向縣警揮動手槍，Columbus警方報告指，之後雙方曾經有對話，然後縣警就開槍。

驗屍報告顯示，Goodson上身多處槍傷是致死原因，而Goodson是合法持有手槍。

警方說，開槍事件沒有目擊證人，也沒有隨身攝錄的片段，因為Franklin縣警的特遣隊隊員，沒有獲發隨身攝錄機。

Columbus的緊急事件應對小組和辛辛那提的FBI辦事處，已經就開槍事件展開調查。

Franklin縣警局長Dallas Baldwin說：「我們的願望是展開透明、全面和公平的調查。」

家屬律師說Goodson沒有案底，也沒有被警方通緝。

Payne說：「我兒子被謀殺了，沒有其他藉口，他應得到公道。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。