【KTSF】

總統當選人拜登的兒子Hunter Biden透露,司法部門正在調查他的稅務。

Hunter表示,他是在周三接獲通知,達拉華州的司法部門正調查他的稅務紀錄,消息透露,FBI和國稅局的調查人員正幫助檢控官深入調查他是否違反稅例,以及跟外國做生意時是否有洗黑錢。

消息指,當中有部份交易可能牽涉中國,因此引起FBI關注。

Hunter就回應說,他聘用專業稅務顧問來報稅,全部都是合法。

拜登就發表聲明說,他對Hunter走出個人攻擊感到驕傲。

在大選期間,司法部門曾暫停調查Hunter,以免會影響大選結果。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。