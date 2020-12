聯調局指東灣聯邦眾議員Eric Swalwell曾被中國女間諜盯上

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦調查局(FBI)指,一名中國女間諜在美國收集情報期間,曾經對準代表東灣的聯邦眾議員Eric Swalwell。

Axios新聞社的報導,這位名為Christine Fang,中文名字方芳的中國女子,是東灣州立大學的一名學生,曾是該大學中國學生會主席,在2011到2015年期間,在校園內外都十分活躍,人脈很豐富。

她為一些民主黨政客籌款或做義工,包括現在已當選加州聯邦眾議員的Eric Swallwell、Tulsi Gabbard及Ro Khana。

FBI指,Fang曾經親近前Frement市長Bill Harrison,報導指Fang也跟中西部兩個市長有戀情,在2015年返回中國前,一直都有跟舊金山中領館的一些官員有聯繫。

Harrison表示,上週五接到FBI的電話,回想起是否有任何資料,可能被間諜盯上,他說:「Fremont沒有國家機密,沒有特別的機密,(間諜)會想要Fremont的什麼,從一些報導中了解到,這可能是一項長遠的工作。」

Harrison更補充,他願意公開表態,是因為他認為間諜應該是針對比他職銜更高的人,他說:「我知道我沒做錯任何事。」

報導說,FBI也告訴Swalwell幾年前也是中國情報人員的拉攏目標,Swallwell向媒體表示感到驚訝,並說自己沒有跟方芳分享任何敏感情報,他配合FBI的調查,對於媒體問他與該中國女子的關係有多親密,他就不作回應。

此外,他也發表聲明表示,他經常批評現任總統,而且是彈劾總統的兩個委員會中的成員,揭露的這起事件的時間點應該研究。

聖荷西州大政治學教授Karthika Sasikumar表示,這類間諜活動非常普遍,目標是可能在國家政治,有發展潛能的地方民選官員。

Sasikumar說:「必須知道特務是正常外交的一部份,中國就像美國和其他大國一樣從事間諜活動,此事證明這個(防諜)系統有效運作。」

有前情報官員也對媒體表示,像方芳的事情,主要不在收集敏感情報,而是在及早收攏有潛力的政客,以為他日之用,並幫助中共了解和掌握這些政客。

