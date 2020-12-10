聯調局指東灣聯邦眾議員Eric Swalwell曾被中國女間諜盯上

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦調查局（FBI）指，一名中國女間諜在美國收集情報期間，曾經對準代表東灣的聯邦眾議員Eric Swalwell。

Axios新聞社的報導，這位名為Christine Fang，中文名字方芳的中國女子，是東灣州立大學的一名學生，曾是該大學中國學生會主席，在2011到2015年期間，在校園內外都十分活躍，人脈很豐富。

她為一些民主黨政客籌款或做義工，包括現在已當選加州聯邦眾議員的Eric Swallwell、Tulsi Gabbard及Ro Khana。

FBI指，Fang曾經親近前Frement市長Bill Harrison，報導指Fang也跟中西部兩個市長有戀情，在2015年返回中國前，一直都有跟舊金山中領館的一些官員有聯繫。

Harrison表示，上週五接到FBI的電話，回想起是否有任何資料，可能被間諜盯上，他說：「Fremont沒有國家機密，沒有特別的機密，(間諜)會想要Fremont的什麼，從一些報導中了解到，這可能是一項長遠的工作。」

Harrison更補充，他願意公開表態，是因為他認為間諜應該是針對比他職銜更高的人，他說：「我知道我沒做錯任何事。」

報導說，FBI也告訴Swalwell幾年前也是中國情報人員的拉攏目標，Swallwell向媒體表示感到驚訝，並說自己沒有跟方芳分享任何敏感情報，他配合FBI的調查，對於媒體問他與該中國女子的關係有多親密，他就不作回應。

此外，他也發表聲明表示，他經常批評現任總統，而且是彈劾總統的兩個委員會中的成員，揭露的這起事件的時間點應該研究。

聖荷西州大政治學教授Karthika Sasikumar表示，這類間諜活動非常普遍，目標是可能在國家政治，有發展潛能的地方民選官員。

Sasikumar說：「必須知道特務是正常外交的一部份，中國就像美國和其他大國一樣從事間諜活動，此事證明這個（防諜）系統有效運作。」

有前情報官員也對媒體表示，像方芳的事情，主要不在收集敏感情報，而是在及早收攏有潛力的政客，以為他日之用，並幫助中共了解和掌握這些政客。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。