FDA委員會通過緊急使用Pfizer和BioNTech新冠疫苗

聯邦食品及藥物管理局(FDA)的專家顧問委員會,周四表決批准緊急使用Pfizer和BioNTech藥廠共同研發的新型肺炎病毒疫苗,意味著FDA稍後也會批出疫苗許可。

由美國疫苗科學家組成的FDA顧問委員會,經過8小時公開聆訊之後,認為Pfizer和BioNTech共同研發的疫苗利多於弊,周四准予以緊急使用,這隻疫苗最快周五獲得FDA正式批准使用,也將會是第一批供應給美國的疫苗。

委員會未來幾個月還會繼續研究疫苗對孕婦和嚴重過敏人士是否安全和有效。

疫苗獲得批准使用之後,將會開始分發給全美50個州,FDA顧問委員會還會在本星期日與聯邦疾病防控中心(CDC)的官員開會作最後建議,以決定在疫苗供不應求下,那些人應該首先接種疫苗。

藥廠表示,大部份疫苗將會從密歇根州Pfizer的設施運出,首先供應給全美的醫院,以及與聯邦政府合作的藥房,大量的疫苗可望在幾天內供應給前線的醫療人員和長期病患者。

