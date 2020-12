民調指4分之1美國受訪者表明不會接種新冠疫苗

【KTSF 吳宇斌報道】

一項新的民意調查發現,有不少美國民眾不願意接種新型肺炎疫苗。

由美聯社與NORC公共事務研究中心所做的民意調查顯示,有4分之1受訪的美國成年人不確定是否會去接種新型肺炎疫苗,有4分之1就表明不會接種,有一半受訪者就願意接種,有受訪者表示,為事業與家庭都會接種。

受訪者Richard Martinez說:「為了這安全感,為了家庭與事業,我認為這兩大因素介入我的決定。」

有受訪者就表示,為疫苗感到心慌意亂。

受訪者Nancy Nolan說:「我不太信任他們的數字,我只擔心趕著去,我可能發生車禍,可能犯錯,灼傷自己,我可能說廢話,因為我不冷靜,趕忙(接種)令我不安。」

對於有不少人猶疑不決,免疫行動聯盟的人員認為,這些人是要想別人現行接種,無事才會跟進,而民意調查只是反映一時的意見,未來意見會有改變。

免疫行動聯盟John Grabenstein說:「我認為當大家看到有更多人獲得保護,又聽到越來越多人入院或死亡,他們就想要疫苗的保護。」

而民意調查機構人員Amelia Burke-Garcia認為,面對疫情打亂生活,而又想回復正常,很多人對於疫苗有矛盾的想法。

Burke-Garcia說:「疫苗是我們最好的希望,但仍對疫苗有憂慮,它是新東西,很快上市,所以我認為人們有憂慮也合理。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。