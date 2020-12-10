民調指4分之1美國受訪者表明不會接種新冠疫苗

【KTSF 吳宇斌報道】

一項新的民意調查發現，有不少美國民眾不願意接種新型肺炎疫苗。

由美聯社與NORC公共事務研究中心所做的民意調查顯示，有4分之1受訪的美國成年人不確定是否會去接種新型肺炎疫苗，有4分之1就表明不會接種，有一半受訪者就願意接種，有受訪者表示，為事業與家庭都會接種。

受訪者Richard Martinez說：「為了這安全感，為了家庭與事業，我認為這兩大因素介入我的決定。」

有受訪者就表示，為疫苗感到心慌意亂。

受訪者Nancy Nolan說：「我不太信任他們的數字，我只擔心趕著去，我可能發生車禍，可能犯錯，灼傷自己，我可能說廢話，因為我不冷靜，趕忙（接種）令我不安。」

對於有不少人猶疑不決，免疫行動聯盟的人員認為，這些人是要想別人現行接種，無事才會跟進，而民意調查只是反映一時的意見，未來意見會有改變。

免疫行動聯盟John Grabenstein說：「我認為當大家看到有更多人獲得保護，又聽到越來越多人入院或死亡，他們就想要疫苗的保護。」

而民意調查機構人員Amelia Burke-Garcia認為，面對疫情打亂生活，而又想回復正常，很多人對於疫苗有矛盾的想法。

Burke-Garcia說：「疫苗是我們最好的希望，但仍對疫苗有憂慮，它是新東西，很快上市，所以我認為人們有憂慮也合理。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。