美國二戰退伍華裔老兵獲頒國會金章（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

國會眾議院議長普洛西周三主持線上慶祝活動,為參與二戰的美國退伍華裔老兵頒發國會金章,表彰他們忠誠的愛國精神。

聯邦眾議院議長普洛西說:「我謹代表美國國會和所有美國人,將這枚國會金章頒發給在二戰中英勇服役的美國華裔退伍軍人,以表達我們最深切的感激和敬意。」

國會金章是美國最高的平民獎項之一,在美洲同源會(CACA)的倡導下,國會於2018年12月通過《美國二戰華裔退伍軍人國會金章法案》,以表彰在二戰中為美國做出貢獻的華裔退伍軍人。

今年102歲的陸軍一等中尉Elsie Chin Yuen Seetoo在二戰時是美軍在中國的一名護士。

Seetoo說:「能代表我的兄弟姐妹們獲得這枚國會金章,我深感榮幸,我希望我的個人經歷,奉獻精神和勤奮工作,將進一步激勵年輕人為這個美好的國家服務。」

二戰期間,約有1.5萬到兩萬華人參加美軍,到世界各地戰場服役,包括援助中國抗日的知名美軍飛虎隊,而這些華人軍人中,有四成當時並沒有美籍公民身分。

國會參議院少數黨領袖舒默說:「因此我們對你們說『謝謝你們』,一個感恩的國家承諾,永遠不會忘記你們為這個國家所做的一切,也會永遠記住那些從未回家的人們。」

國會參議院多數黨領袖麥康尼說:「我很高興能幫助頒發仍與我們同在的數百名受尊敬的退伍軍人這項遲來的榮譽。」

這次共有10名華裔退伍軍人獲頒國會金章,其中4人來自灣區,而且大多數人的年齡都已超過90歲。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。