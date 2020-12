【KTSF 郭柟報導】

加州周三新增3萬幾宗新症,累計個案達142萬宗,灣區的新症率每十萬人日增35宗。

包括Lake Tahoe在內的Greater Sacramento地區,醫院的深切治療部病床,可使用率跌穿15%關口,剩14.3%。,必須實施州府的居家令。

灣區深切治療部病床的可使用率只剩20.9%,Marin縣周三都升回最高的紫色級別,代表全灣區都是紫色。

北加州就有27.1%,南加州只剩9%,中谷San Joaquin地區只有4.2%。

另外,州府預料在12月21日的那個星期,會收到67.3萬支由Moderna藥廠研發的疫苗,州府早前從Pfizer藥廠接收32.7萬支疫苗,預料下星期送到加州,兩公司的疫苗仍有待FDA批准。

