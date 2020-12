【KTSF】

消息指總統當選人拜登將委任華裔Katherine Tai做美國貿易代表,消息指Tai獲得國會議員的大力支持。

Katherine Tai是國會眾議院首席貿易法律顧問,能說流利國語,根據美中貿易全國委員會的網頁,Tai在康涅狄格州出生,在首都華盛頓長大,畢業於耶魯大學和哈佛法學院。

Tai曾在美國貿易代表處法律部門任職,專責處理美中貿易糾紛,Tai在1996年至1998年曾在中國廣州中山大學,以耶魯學人的身份教英文。

