有官方文件披露,聯邦食品及藥物管理局(FDA)預計很快會批准Pfizer新冠肺炎疫苗,預計在本週末就會開始派送,國防部周三宣布分配到的疫苗數量,並公布聯邦規畫的疫苗分配中心,其中有一個設在灣區。

五角大廈宣布,將會收到第一批44,000劑Pfizer疫苗,會分配到16個地點,其中有13個在美國本土,另有3個在海外,加州則有兩個分配中心,灣區的分配中心在位於東灣阿拉米達縣的海岸防衛隊基地,另一個則在南加州的聖地牙哥。

國防部表示,這批疫苗將提供給醫護人員、退伍軍人住房居民,以及少部份的長者領袖。

官員表示,在疫苗獲准釋出之後的24至48小時,經由手臂注射疫苗,之後21天還要打第二劑。

