【KTSF 張麗月報導】

12月份是最多公司上市的一個月份,周四有找屋住及旅遊平台Airbnb上市,表現出色。

Airbnb周四在Nasdaq上市,開市價146元,比招股價68元高出許多,收市勁升超過一倍,令到公司市值約有865億元,比旅遊網站Booking的市值還要高。

在疫情期間,旅遊業受到衝擊,Airbnb上一個季度的收益縮減接近兩成,達到13.4億元,但仍然有錢賺,獲利超過兩億元。

