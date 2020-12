FTC與48州起訴Facebook壟斷數碼平台市場

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府以及48個州周三分別控告社交媒體Facebook,在數碼平台壟斷市場,握殺競爭對手和創新。

聯邦貿易委員會(FTC),以及由紐約州司法部長帶頭的48個州,分別提告兩宗聯邦反壟斷訴訟,指控Facebook壟斷數碼平台,要求Facebook分散資產,可能導致Facebook最終要分拆Instagram和WhatsApp。

提告的州份也呼籲Facebook分拆旗下的子公司,這些州份也要求法庭發出指令,要求Facebook日後涉及過千萬元收購案,就必須通知州府官員。

FTC的競爭局主管在聲明中說,個人社交網絡影響數以百萬計人的生活,Facebook的壟斷市場等於否定消費者從競爭中得到的益處,也握殺創新和自由競爭。

今次訴訟也代表了前所未有挑戰,矽谷其中一間龍頭科技企業透露,其實FTC早在去年6月開始已經單獨調查Facebook。

Facebook是在2012年以十億元收購Instagram,兩年後又以190億元收購WhatsApp。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。