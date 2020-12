18州告中西部4搖擺州更改選舉法規違憲

【KTSF 張麗月報導】

17個州周三附議德州,向聯邦最高法院提出訴訟,指控中西部4個關鍵搖擺州份的行政與司法更改選舉法規,是違反憲法第14條,參與訴訟各州也認為,只有州議會可以立法規定州如何任命州的選舉人,特朗普聲稱他的法律團隊也會加入這宗訴訟。

德州司法部長Ken Paxton周二直接向聯邦最高法院提出訴訟指出,總統選舉涉及全國,而賓夕凡尼亞、密歇根、威斯康辛與喬治亞這4個州,發生欺詐或影響選舉的事情,而州不按照憲法要求去遵守自己的法律,導致德州以至所有州的選民也受影響,

既然事態已無從補救,就要交給國會來決定選舉結果。

德州的訴訟要求聯邦最高法院將4個州的62張選舉人票作廢,在這個情形下,兩個總統候選人都得不到270張選舉人票,最後由眾議院表決,每州一票。

在訴訟中,德州與其他17個支持特朗普的州,控告4州利用新型肺炎疫情而繞過州議會的權限,違反憲法更改選舉法規,損害美國選舉的健全。

密蘇里州領導包括佛羅里達在內16個「紅州」參與德州訴訟,密蘇里州強調選舉健全,無論是對今天或將來的選舉而言都極其重要,涉及保護美國的憲法,捍衛美國的自由,確保所有的選票都獲得公正點算。

他們指控涉案州份的行政與司法部門改動選舉法規,為潛在的舞弊打開大門,原告提出兩個重點,其一是有不屬於立法權的因素介入,令法定針對郵遞選票的防欺詐保護降低,其二是涉案州份明知道此舉會導致黨派偏袒,對一個總統候選人有利。

有關訴訟主要涉及郵遞選票,比如賓夕凡尼亞州憲法,對缺席投票有嚴格的規定與手續要遵守,但州議會在去年10月同意全面郵遞投票,但無修憲而行事,選務官員又接受所有郵遞選票,即使不合資格、不符簽名記錄的選票都照樣點算,而州法院也不反對,導致選舉欺詐疑案發生。

特朗普的支持者針對賓夕凡尼亞州的選舉程序問題上訴到聯邦最高法院,但未獲受理,至今特朗普及其支持者在幾個搖擺州提出的20幾項選舉訴訟都沒有進展或是被駁回,而這次德州訴訟是最關鍵的一次。

喬治亞州司法部長指,德州的訴訟關於喬治亞州的部分,無論是法律上及事實上都完全搞錯,4個被告的州最遲在周四下午3點向聯邦最高法院提出答辯。

另一方面,國會參議院國土安全委員會,即將針對今年總統選舉的異常問題舉行首次聽證會,而Fox新聞指,眾議院多名共和黨人就要求司法部長巴爾委任獨立檢察官調查今年選舉的異常。

國會共和黨人指,巴爾領導的司法部,並無意願採取足夠的行動去處理有關選舉欺詐的指控,日前巴爾對美聯社表示,沒有看到足以改變大選結果的大規模欺詐發生。

