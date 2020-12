威善高重提在舊金山奧克蘭等市設立安全注射中心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在州府多次闖關失敗的安全注射中心,今年再接再厲,剛剛成功連任、代表舊金山(三藩市)的州參議員威善高(Scott Wiener)提案,在舊金山、奧克蘭(屋崙)及洛杉磯增設先導計劃。

州議會的會期剛剛展開,威善高立即重提將安全注射中心合法化的法案,他提出SB 57,建議在舊金山、奧克蘭及洛杉磯設立先導計劃,為一些有用藥習慣的人提供安全注射的地方。

威善高表示,疫情期間,用藥及用藥過量的人都大增,在舊金山,預計今年因用藥過量而死的人有近800人,打破往年的紀錄,因此設立安全注射中心,是希望防止用藥不當的情況,注射中心有專業醫護當值,讓一些需要靜脈注射或其他注射的人,能安全地進行,最終的目標是提供資源幫助這些人戒毒。

威善高亦指,舊金山多次要求通過這項法案,而奧克蘭及洛杉磯縣有民選官員亦表明希望加入,每個縣市最終能自行決定是否成立注射中心,法案只是一個先導計劃,預計會到2027年1月1日完結。

安全注射中心的概念,在舊金山得到兩極的回響,市長布里德大力支持,但就引起不少華裔居民的反對。

威善高過去曾多次提出同類的法案,並於2018年通過州參眾兩院,不過最終被時任州長布朗否決。

