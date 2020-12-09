威善高重提在舊金山奧克蘭等市設立安全注射中心（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

在州府多次闖關失敗的安全注射中心，今年再接再厲，剛剛成功連任、代表舊金山（三藩市）的州參議員威善高（Scott Wiener）提案，在舊金山、奧克蘭（屋崙）及洛杉磯增設先導計劃。

州議會的會期剛剛展開，威善高立即重提將安全注射中心合法化的法案，他提出SB 57，建議在舊金山、奧克蘭及洛杉磯設立先導計劃，為一些有用藥習慣的人提供安全注射的地方。

威善高表示，疫情期間，用藥及用藥過量的人都大增，在舊金山，預計今年因用藥過量而死的人有近800人，打破往年的紀錄，因此設立安全注射中心，是希望防止用藥不當的情況，注射中心有專業醫護當值，讓一些需要靜脈注射或其他注射的人，能安全地進行，最終的目標是提供資源幫助這些人戒毒。

威善高亦指，舊金山多次要求通過這項法案，而奧克蘭及洛杉磯縣有民選官員亦表明希望加入，每個縣市最終能自行決定是否成立注射中心，法案只是一個先導計劃，預計會到2027年1月1日完結。

安全注射中心的概念，在舊金山得到兩極的回響，市長布里德大力支持，但就引起不少華裔居民的反對。

威善高過去曾多次提出同類的法案，並於2018年通過州參眾兩院，不過最終被時任州長布朗否決。

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