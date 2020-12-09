美國新型肺炎病例突破1500萬宗

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎病例突破1500萬宗，而過去一個星期，更是自從疫情爆發以來，死亡人數最多的一個星期。

美國上一個星期的7天平均死亡人數是2,249人，打破今年4月17日創下的2,232人死亡的記錄，7天平均數字比會波動的每天死亡人數更準確反映病毒的進度，而美國累計已經有285,000多人死亡。

美國目前有1511萬人確診，平均每天有接近20萬宗新症，比兩星期前的平均數上升15%。

白宮抗疫小組顧問Anthony Fauci醫生周二表示，美國的疫情應該可以在明年下半年受控，不過前提是要有足夠的美國人接種了疫苗。

他周二向華爾街日報的行政總裁委員會峰會表示，如果一切順利，預計在明年3月尾到4月初就會有足夠所有人接種的疫苗，而當有75%或以上的美國人接種了疫苗後，美國就會有群體免疫的保障。

疫苗消息方面，FDA周二發表報告，顯示他們分析了Pfizer與德國夥伴BioNTech共同研發的疫苗的臨床實驗數據，確認疫苗對新型肺炎的效能達到95%，而雖然疫苗要打兩劑，但數據顯示，民眾接種第一劑疫苗後，已獲得部分保護，而且接種的人，不論他們的族裔體重或年齡，疫苗對他們都同樣有效。

FDA的疫苗顧問委員會將會在星期四開會，審視是否批准緊急使用Pfizer的疫苗，當局指最快在數日內作決定。

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