美國新型肺炎病例突破1500萬宗

【KTSF 江良慧報導】

美國的新型肺炎病例突破1500萬宗,而過去一個星期,更是自從疫情爆發以來,死亡人數最多的一個星期。

美國上一個星期的7天平均死亡人數是2,249人,打破今年4月17日創下的2,232人死亡的記錄,7天平均數字比會波動的每天死亡人數更準確反映病毒的進度,而美國累計已經有285,000多人死亡。

美國目前有1511萬人確診,平均每天有接近20萬宗新症,比兩星期前的平均數上升15%。

白宮抗疫小組顧問Anthony Fauci醫生周二表示,美國的疫情應該可以在明年下半年受控,不過前提是要有足夠的美國人接種了疫苗。

他周二向華爾街日報的行政總裁委員會峰會表示,如果一切順利,預計在明年3月尾到4月初就會有足夠所有人接種的疫苗,而當有75%或以上的美國人接種了疫苗後,美國就會有群體免疫的保障。

疫苗消息方面,FDA周二發表報告,顯示他們分析了Pfizer與德國夥伴BioNTech共同研發的疫苗的臨床實驗數據,確認疫苗對新型肺炎的效能達到95%,而雖然疫苗要打兩劑,但數據顯示,民眾接種第一劑疫苗後,已獲得部分保護,而且接種的人,不論他們的族裔體重或年齡,疫苗對他們都同樣有效。

FDA的疫苗顧問委員會將會在星期四開會,審視是否批准緊急使用Pfizer的疫苗,當局指最快在數日內作決定。

