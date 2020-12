【有線新聞】

英國兩名國民保健署職員接種輝瑞的新型肺炎疫苗後出現過敏。

天空電視台引述消息報道,兩人都有嚴重過敏史,要隨身攜帶急救注射藥物,目前正在康復。

當局指之前的臨床測試,沒有人出現這種副作用,提醒有嚴重過敏史的民眾不要接種輝瑞疫苗,即日起亦會在民眾接種疫苗前,了解他們有無過敏史。

輝瑞就稱接獲當局通知,強調疫苗在測試階段安全有效。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。