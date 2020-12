UCSF醫院護士網上發起示威 不滿加泊車費及人手不足（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山加大UCSF醫院有一眾護士周二在網上發起示威,不滿院方增加停車場的泊車費,以及不滿人手嚴重不足,但院方不肯聘請新員工。

有舊金山加大的護士聲稱,從今年7月開始,醫院的停車場泊車費由原本每月250元加到312元,每日28元加到35元,即是增加了大約25%。

護士Scott Stanley說:「這好明顯是違反合約。」

他們指這樣會令難以負擔泊車費的醫護人員,逼不得已選擇搭人多的公共交通工具,增加中招的風險,而且也增加來探病的訪客,以及來求診的病人的成本。

舊金山加大醫院首席護士代表Rosa Villarroel說:「疫情期間,應該讓員工方便上班,和病人不用擔心泊車和通勤成本,我們呼籲院方考慮這些因素,減泊車費, 減少弱勢社群的負擔,以及每日冒高風險上班的必要服務員工。」

除了泊車費之外,很多護士都反映醫院人手嚴重不足,但院方不肯聘請新員工,令他們精神疲勞,尤其是面對一日幾十個新型肺炎病人求診。

護士Rachel Cepeda說:「上個月有兩個護士,每更工作20小時,有一名護士每更工作24小時,又曾有護士一人要照顧18名病人,工作12小時,無休息,無其他護士。」

護士Rebecca說:「我有很多同事離職,或去其他醫院, 有如雪球效應。」

院方就發聲明回應指,去年加州最高法院批准,舊金山的公立大學增加最多25%的泊車費,院方又指為了紓緩財政負擔,已經延遲了原定今年加泊車費7.5%的計劃,另外又對買了月票的員工提供折扣,只在員工親身上班泊車時收費,讓在家工作員工或兼職員工受惠。

