UCSF醫院護士網上發起示威 不滿加泊車費及人手不足（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山加大UCSF醫院有一眾護士周二在網上發起示威，不滿院方增加停車場的泊車費，以及不滿人手嚴重不足，但院方不肯聘請新員工。

有舊金山加大的護士聲稱，從今年7月開始，醫院的停車場泊車費由原本每月250元加到312元，每日28元加到35元，即是增加了大約25%。

護士Scott Stanley說：「這好明顯是違反合約。」

他們指這樣會令難以負擔泊車費的醫護人員，逼不得已選擇搭人多的公共交通工具，增加中招的風險，而且也增加來探病的訪客，以及來求診的病人的成本。

舊金山加大醫院首席護士代表Rosa Villarroel說：「疫情期間，應該讓員工方便上班，和病人不用擔心泊車和通勤成本，我們呼籲院方考慮這些因素，減泊車費, 減少弱勢社群的負擔，以及每日冒高風險上班的必要服務員工。」

除了泊車費之外，很多護士都反映醫院人手嚴重不足，但院方不肯聘請新員工，令他們精神疲勞，尤其是面對一日幾十個新型肺炎病人求診。

護士Rachel Cepeda說：「上個月有兩個護士，每更工作20小時，有一名護士每更工作24小時，又曾有護士一人要照顧18名病人，工作12小時，無休息，無其他護士。」

護士Rebecca說：「我有很多同事離職，或去其他醫院, 有如雪球效應。」

院方就發聲明回應指，去年加州最高法院批准，舊金山的公立大學增加最多25%的泊車費，院方又指為了紓緩財政負擔，已經延遲了原定今年加泊車費7.5%的計劃，另外又對買了月票的員工提供折扣，只在員工親身上班泊車時收費，讓在家工作員工或兼職員工受惠。

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