【KTSF】

舊金山市參議會周二一致表決通過法案,要求業主每年要申報有無住宅單位空置。

報導指疫情期間,好多僱員都可以遙距工作,在舊金山多了空置單位。

市參事李麗嫦提出法案,要求業主每年向市府的租務委員會申報在持有的物業之中,有幾多住宅單位空置了,每個單位的面積,以及租客支付幾錢屋租等,業主如果不申報這些資料,可能會不許加租。

有業主聯會認為,市府的做法是侵犯私隱,另外有住屋權益組織就指,經常有住客問哪裡有空置的單位,但是市府都不知道。

