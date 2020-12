舊金山新冠病例急升 料深切治療部病床年底飽和（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)公共衛生局表示,感恩節假期過後的確診個案急升,現時每日平均增加167宗新症,預期在12月27日,舊金山所有深切治療部病床將會飽和。

當局表示,現時新冠病毒的傳播率是1.5,即是每一人會傳染給1.5人,如果民眾不遵守居家抗疫令,預期去到明年2月最高峰時會多1,410人確診入院,比現時大增十倍,以及多517名死者,疫情也會維持更長時間,但是如果民眾遵守居家令,將傳染率壓低過1,可以將住院人數控制至最多200人。

市府公共衛生局長又表示,現時是抗疫關鍵時間,再次呼籲大家,年尾節日假期不要聚會。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax說:「疫苗仍要等幾個月才可推出給一般大眾,我要重申,疫苗救不了現時全國、州或地區的疫情升幅,因為來不及。」

他又表示,預料在12月中,舊金山將會接收到1.2萬多支新冠病毒疫苗,優先分發給前線醫護人員,預料明年春季或夏季可以分發給公眾。

另外,州府原本宣佈新居家令要關閉戶外公園遊樂場,但是周三推翻決定宣佈可以重開,舊金山市長布里德宣佈周四起,舊金山可以重開戶外遊樂場,不過提醒大家使用時必須保持社交距離。

舊金山現時總個案有17,384宗,累計死亡人數164人,新症率由每十萬人日增15宗,上升到30宗。

