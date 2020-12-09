舊金山新冠病例急升 料深切治療部病床年底飽和（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）公共衛生局表示，感恩節假期過後的確診個案急升，現時每日平均增加167宗新症，預期在12月27日，舊金山所有深切治療部病床將會飽和。

當局表示，現時新冠病毒的傳播率是1.5，即是每一人會傳染給1.5人，如果民眾不遵守居家抗疫令，預期去到明年2月最高峰時會多1,410人確診入院，比現時大增十倍，以及多517名死者，疫情也會維持更長時間，但是如果民眾遵守居家令，將傳染率壓低過1，可以將住院人數控制至最多200人。

市府公共衛生局長又表示，現時是抗疫關鍵時間，再次呼籲大家，年尾節日假期不要聚會。

舊金山公共衛生局長Grant Colfax說：「疫苗仍要等幾個月才可推出給一般大眾，我要重申，疫苗救不了現時全國、州或地區的疫情升幅，因為來不及。」

他又表示，預料在12月中，舊金山將會接收到1.2萬多支新冠病毒疫苗，優先分發給前線醫護人員，預料明年春季或夏季可以分發給公眾。

另外，州府原本宣佈新居家令要關閉戶外公園遊樂場，但是周三推翻決定宣佈可以重開，舊金山市長布里德宣佈周四起，舊金山可以重開戶外遊樂場，不過提醒大家使用時必須保持社交距離。

舊金山現時總個案有17,384宗，累計死亡人數164人，新症率由每十萬人日增15宗，上升到30宗。

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