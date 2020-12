國家情報總監指中國是唯一能偷取美國夢國家

【KTSF】

國家情報總監John Ratcliffe周一接受Fox新聞的Tucker Carlson Tonight節目的訪問,指中國是當前唯一能夠偷取美國夢的國家。

Ratcliffe直指,美國有許多人基於經濟利益或政治理由,而不願美國人正視中國是對美國的最大威脅,但情報界卻說出真相。

Ratcliffe表示,身為美國情報主管有視點的優勢,也有責任告訴美國人,對美國最大的威脅來自中國,而不是來自俄羅斯,因為俄羅斯並沒有中國的經濟能量,也沒有中國的具體計劃,在軍事上、科技上、經濟上去偷取美國夢。

Ratcliffe指出,中國的海軍已是世界上最強大之一,解放軍有200萬兵力,並且試驗所謂Gene Ending的基因改造技術,旨在增強士兵的體能,同時又試圖透過一帶一路,在世界各地擴大影響力,並利用資訊、偷取資訊,以及透過資助華為與中興等科技公司而滲透美國,試圖取得資訊主導力量,目的是要成為超級強權,取代美國在世界稱霸。

日前,Ratcliffe同樣透過Fox新聞的訪問,警告拜登及其團隊,不要將情報工作政治化,而要誠實正視中國對美國的國家安全構成最大的威脅。

