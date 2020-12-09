國家情報總監指中國是唯一能偷取美國夢國家

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國家情報總監John Ratcliffe周一接受Fox新聞的Tucker Carlson Tonight節目的訪問，指中國是當前唯一能夠偷取美國夢的國家。

Ratcliffe直指，美國有許多人基於經濟利益或政治理由，而不願美國人正視中國是對美國的最大威脅，但情報界卻說出真相。

Ratcliffe表示，身為美國情報主管有視點的優勢，也有責任告訴美國人，對美國最大的威脅來自中國，而不是來自俄羅斯，因為俄羅斯並沒有中國的經濟能量，也沒有中國的具體計劃，在軍事上、科技上、經濟上去偷取美國夢。

Ratcliffe指出，中國的海軍已是世界上最強大之一，解放軍有200萬兵力，並且試驗所謂Gene Ending的基因改造技術，旨在增強士兵的體能，同時又試圖透過一帶一路，在世界各地擴大影響力，並利用資訊、偷取資訊，以及透過資助華為與中興等科技公司而滲透美國，試圖取得資訊主導力量，目的是要成為超級強權，取代美國在世界稱霸。

日前，Ratcliffe同樣透過Fox新聞的訪問，警告拜登及其團隊，不要將情報工作政治化，而要誠實正視中國對美國的國家安全構成最大的威脅。

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