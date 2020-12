【KTSF】

有加州眾議員提出立例,從明年3月起,如果新冠肺炎疫情有改善,確診數目低,所有學校必須開放親身授課。

州眾議員丁右立提案建議,如果某個縣的疫情水平返回紅色、橙色或黃色級別,該縣的學校必須在兩星期內重開親身授課,提案一旦通過,將會明年3月1號實施。

提案准許學校恢復半親身上課,和半網上教學形式重開,又或者全部親身上課。

目前加州大部份縣都仍在最高的紫色級別,由各個地方校區決定是否重開親身上學,而且必須得到州衛生部門的批准。

