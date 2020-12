奧克蘭今年謀殺案升至100宗 2012年來首次達三位數

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)周一晚發生一宗槍擊案,造成一人死亡,這已經是該市今年以來的第100宗謀殺案,治安問題再度令社區憂心,警察工會則表示,該市警員已經筋疲力盡。

奧克蘭警方周一晚8點多接獲槍擊案通報,地點在Enos Ave和MacArthur Blvd路口,到場後發現有兩名受害人,其中一人當場死亡,另外還有第3名受害人自行前往醫院治療,這是奧克蘭市自2012年以來,謀殺案再度達到三位數。

奧克蘭今年以來共發生107宗兇殺案,其中7宗不屬於謀殺,單計謀殺案為100宗。

根據警察協會數據,今年該市暴力罪案上升63%,其中謀殺案有100宗,槍擊案有500宗

有市議員擔心,這樣的趨勢會成為常態。

奧克蘭市第五區市議員Noel Gallo說:「有愈來愈多人涉入愈來愈多愚蠢的事,我已經很多年沒有看到了。」

這位市議員曾好心要求警員加強巡邏,希望幫助小商業,不過也碰到業主投訴,怕警察出現會嚇跑顧客。

奧克蘭警察協會抨擊,儘管奧克蘭的暴力罪案數字如此糟糕,市府和民選官員卻保持緘默,要求市府支持警察、支持社區和罪案受害者。

市長Libby Schaaf發聲明回應,表示已經將防範暴力團隊人手加倍,並加強和執法部門夥伴,拯救奧克蘭每一個寶貴生命,並終結暴力,至於奧克蘭市警局則回應稱不便評論事件。

