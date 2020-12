加州平均每天2.3萬人確診 住院病人破萬創新高

【KTSF 江良慧報導】

加州公共衛生局公布的數據顯示,新冠病毒疫情仍在惡化中,住院病人在兩個星期內增加七成,突破一萬並達到歷來最高,另外,北灣Marin縣也在周二開始新一輪的居家令。

加州周二新增23,272宗新型肺炎炎案例,7天平均的確診病例是23,503,過去14天的平均確診率為8.7%,而過去7天的平均確診率則為10.1%,這意味著有更多人確診感染病毒。

醫院的情況方面,住院人數在過去14天內增加70.8%至10,567,這是歷來最高,而深切治療部人數也在同時期內增加68.7%至2,417。

加州衛生部長Mark Ghaly醫生說:「病毒已經在全加州廣泛傳播,所有非必要活動,都會有很大機會增加病毒傳播,這也是我們在3月時有效控制疫情得到的經驗。」

而州府將加州分成5個地區,根據深切治療部飽和度來決定是否要實施新一輪的居家令,從地圖可以見到,南加州只剩下10%的深切治療部病床可用,San Joaquin Valley地區甚至跌至5.6%,這兩個地區必須實行新一輪的居家令。

灣區剩下24.5%深切治療部病床可用,雖然還沒有跌破15% 的危險水平,也促使灣區5個縣決定提前實行居家令。

但是這一輪的居家令也對不同的小商業造成不同層次的傷害,Marin縣周二也開始實行居家令,是5個縣中最遲加入的縣。

Larkspur市的這個商場中,戶外的健身設施能夠繼續,但是旁邊的乾洗店則必須關門。

這間乾洗店的老闆說,這裡每個商戶都處於痛苦中,他說知道有大約5間在Marin縣的乾洗店必須關門,健身中心經理認為,當局允許戶外健身設施營運是正確決定,因為保持健康的人,受到疫情的衝擊比較小。

有些業主對縣府決定提前自願實施居家令表示不滿,特別是該縣上星期只有3個病人入住深切治療部,有些業主甚至表示,要是瀕臨結業,就不會服從,但是這位乾洗店老闆則說,會依法營業,並願意在這個時候做出犧牲。

