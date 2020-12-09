加州平均每天2.3萬人確診 住院病人破萬創新高



【KTSF 江良慧報導】

加州公共衛生局公布的數據顯示，新冠病毒疫情仍在惡化中，住院病人在兩個星期內增加七成，突破一萬並達到歷來最高，另外，北灣Marin縣也在周二開始新一輪的居家令。

加州周二新增23,272宗新型肺炎炎案例，7天平均的確診病例是23,503，過去14天的平均確診率為8.7%，而過去7天的平均確診率則為10.1%，這意味著有更多人確診感染病毒。

醫院的情況方面，住院人數在過去14天內增加70.8%至10,567，這是歷來最高，而深切治療部人數也在同時期內增加68.7%至2,417。

加州衛生部長Mark Ghaly醫生說：「病毒已經在全加州廣泛傳播，所有非必要活動，都會有很大機會增加病毒傳播，這也是我們在3月時有效控制疫情得到的經驗。」

而州府將加州分成5個地區，根據深切治療部飽和度來決定是否要實施新一輪的居家令，從地圖可以見到，南加州只剩下10%的深切治療部病床可用，San Joaquin Valley地區甚至跌至5.6%，這兩個地區必須實行新一輪的居家令。

灣區剩下24.5%深切治療部病床可用，雖然還沒有跌破15% 的危險水平，也促使灣區5個縣決定提前實行居家令。

但是這一輪的居家令也對不同的小商業造成不同層次的傷害，Marin縣周二也開始實行居家令，是5個縣中最遲加入的縣。

Larkspur市的這個商場中，戶外的健身設施能夠繼續，但是旁邊的乾洗店則必須關門。

這間乾洗店的老闆說，這裡每個商戶都處於痛苦中，他說知道有大約5間在Marin縣的乾洗店必須關門，健身中心經理認為，當局允許戶外健身設施營運是正確決定，因為保持健康的人，受到疫情的衝擊比較小。

有些業主對縣府決定提前自願實施居家令表示不滿，特別是該縣上星期只有3個病人入住深切治療部，有些業主甚至表示，要是瀕臨結業，就不會服從，但是這位乾洗店老闆則說，會依法營業，並願意在這個時候做出犧牲。

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