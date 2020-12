【KTSF】

南加州洛杉磯縣警上週六晚搗破一個非法派對,拘捕百多人,包括17歲的派對搞手。

洛杉磯縣警局長Alex Villanueva說:「案發地點是一間空置房屋,疑犯破門入屋舉行派對,他們甚至用搬運貨車將設備搬來,這是多麼的厚顏無恥,我們應動用資源去取締這些派對,因為能夠取締這些超級傳播派對,就能加強我們的抗疫能力。」

洛杉磯縣警上週六晚在Palmdale市一個非法派對,拘捕158人,當中包括35個未成年人士,全部無戴口罩,警方在場搜出幾支槍,並發現一名17歲的人口販賣受害者。

警方表示,縣內每個週末都會有數個這些非法派對舉行,警方會致力取締。

