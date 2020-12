【KTSF】

國會眾議院周三表決通過為期一星期的臨時政府撥款決議案,以避免聯邦政府停擺。

因為撥款開支法案本星期尾就屆滿,聯邦政府得以運作至下星期五,同時議員也有更多時間繼續討論附加在開支法案裡面的新一輪疫情紓困方案。

這紓困方案由兩黨議員提出,總值9,080億元,民主黨領袖認為,這個紓困規模大幅縮水,不足以救助失業人士,他們也拒絕白宮提出的建議,將失業保險撥款由1,800億元大幅降低至400億元,此外,對州和地方政府的救助,國會仍未達成共識。

