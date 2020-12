【KTSF 歐志洲報導】

Fremont警方周二凌晨逮捕了一名涉嫌犯下一連串縱火案的男子。

Fremont自上星期發生一連串民宅縱火事件,警方逮捕了一名44歲男子。

警方表示,從一些私人閉路電視影像和市府的社區閉路電視對照之後,認出涉案男子的車和車牌。

警方之後監視涉案男子,周二凌晨在Hoyt街靠近Lippert Avenue的地方,看到這名男子走出車外,向一輛停放的車子淋灑液體,然後點火,警方現場將他逮捕,也同時將火撲滅。

警方認為這名男子認識多起縱火案中的其中一位受害人。

