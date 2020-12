【KTSF】

全美最大的送外賣平台DoorDash周三在紐約證交所上市,開市價182元,遠遠高出招股價102元,收市勁升85%,報189元。

以舊金山為大本營的DoorDash,在2013年創辦,當初只是做餐館送外賣,在疫情期間,由於居家令催谷了業務迅速增長,後來更加發展到雜貨和寵物等送貨服務。

現時顧客總數有超過1,800萬名,與超過39萬個商家合作,至今有超過100萬名送貨員,目前的同業競爭對手包括Uber Eats和Grubhub。

DoorDash作為上市公司,現時市值已飆升至約578億元,分析指出,雖然公司仍未賺錢,但投資者看好它的業務增長。

