美國媒體Axios獨家爆料,在2011到2015年期間,活躍於灣區的中國女學生Christine Fang,疑似為中國做間諜,對象是加州的政客。

Axios說聯絡過多名前任的情報官員、民選官員、與Fang的舊同學,得出的線索指,她同中西部兩個市長有戀情,又在灣區幫民主黨政客籌款,當中包括現任聯邦眾議員Eric Swallwell及Tulsi Gabbard。

Axios的報導展示了Fang與Eric Swalwell、Ro Khanna、趙美心、Mike Honda等政治人物的合照,反映她不但在加州州立大學東灣分校就讀擔任中國學生會會長期間,在校園內外都十分活躍,有豐富的政治人脈,及早瞄準有潛力的政客,以便日後獲得更多的影響力。

Fang在2015年返回中國。

