【KTSF】

總統當選人拜登證實會提名在退役的非洲裔陸軍將領Lloyd Austin出任國防部長。

問題是Austin 在2016年才退役,而目前法律規定軍事人員在退休7年內,不得出任國防部長,拜登提名Austin,有如特朗普提名馬蒂斯出任防長一樣,必須國會兩院投票給予豁免。

有參議院民主黨人表示,不會再次對國防部人選投豁免票,這使拜登可能與國會民主黨人發生矛盾。

