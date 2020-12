【KTSF】

為了方便搭機旅客可能需要提供新冠病毒檢測結果,AA美國航空將向乘客提供在家檢測盒。

由於各州防疫政策不同,AA美國航空對於搭乘國內線班機的旅客,如果目的地有疫情相關的旅遊限制,將向有需要的乘客提供在家就能自行檢測的新冠病毒檢測盒「LetsGetChecked」,並建議旅客出發前要確認目的地的旅行防疫規定,確保AA所提供的檢測盒符合當地政府規定。

這款檢測盒售價129美元,讓乘客自行購買,平均48小時內能知道結果。

AA也是有向國際線旅客提供檢測選擇的少數美國航空公司之一,現在則將服務擴大到國內線旅客。

