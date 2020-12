美國眾議院口頭通過《香港人民自由和選擇法案》

【有線新聞】

美國眾議院一致通過《香港人民自由和選擇法案》,加快向遭受政治迫害的港人提供臨時保護身分,法案下一步將交由參議院表決。在北京,中國外交部批評美國以香港為由,以所謂民主自由為名遏制打壓中國,借香港問題遏制中國發展壯大。

眾議院代議長奎利亞爾說:「主席認為3分2人回答贊成,議事規則暫停,法案毫無異議下通過,重新審議的動議擱置。」

《香港人民自由和選擇法案》周一在眾議院獲一致口頭通過。法案提出,向遭受政治迫害、已經身處美國的香港人,提供臨時保護身分,並加快審批程序。同時港人的庇護申請,不會計入美國每年可接收的難民上限。

另外,法案要求美國政府,即使已撤銷香港的經貿特殊地位待遇,在處理一般移民申請時,港人和內地人的申請仍會繼續分開處理。

有份提出議案的民主黨眾議員馬利諾夫斯基指,議案不只是出於人道主義更可阻嚇中國打壓香港。

他表示:「戰勝獨裁政權的最好方法,是用我們體制的優點對抗他們體制的弱點。高舉這鮮明對比,在我們自由、開放和自信的民主體制,跟壓迫、封閉和恐懼體制之間。這是中共強加予中國人民,包括現時在香港。」

這法案下一步將提交予參議院表決,若果獲通過,將交由總統簽署成法。

